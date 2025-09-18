"Шахеды" атакуют Украину: где объявили воздушную тревогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По данным ведомства, 17 сентября 2025 года БпЛА были замечены на Днепропетровщине в направлении или вблизи населенного пункта Петропавловка. Также беспилотники двигались курсом на Лозовую с южной стороны Харьковской области.

В 23:58 Воздушные Силы зафиксировали БПЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины, направлявшиеся в направлении Полтавщины, а также на границе Донецкой и Харьковской областей с вектором на юг, в направлении Барвенково.

Кроме этого, аппараты двигались на юго-востоке Днепропетровской области курсом на север и запад, а на Сумщине беспилотники курсировали на Лебедин с севера.

Карта тревог по состоянию на 00:10