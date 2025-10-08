"Шахеды" атаковали Одесскую область ночью: повреждено админздание

Одесскую область в ночь на 8 октября атаковали ударные беспилотники врага. В результате этого возникли повреждения админздания и хозяйственного помещения, также известно о возгорании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

Пострадавших в результате ночного обстрела Одесской области нет.

Также, по его словам, из-за обстрела дронами возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

"Ночью зафиксированы атаки ударными беспилотниками по Одесскому району. Повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение", - написал глава ОГА.

От обстрелов россиян пострадал на этот раз Одесский район.

Предыдущие атаки Одесской области

Напомним, 6 октября российские войска также атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщалось о попадании в промышленный объект и пожар.

РБК-Украина сообщало также, как 2 октября оккупанты нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, тогда машинист поезда был ранен.

Также известно, что в результате атаки врага в Одесской области были уничтожены цех и склад одного из винодельческих предприятий.

Во время удара на заводе находились около 50 работников, всех успели эвакуировать. Пострадавших среди персонала тогда не было.