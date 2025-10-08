ua en ru
"Шахеды" атаковали Одесскую область ночью: повреждено админздание

Украина, Среда 08 октября 2025 09:38
"Шахеды" атаковали Одесскую область ночью: повреждено админздание Иллюстративное фото: пожарные оперативно потушили возгорание (Facebook Сергей Крук)
Автор: Маловичко Юлия

Одесскую область в ночь на 8 октября атаковали ударные беспилотники врага. В результате этого возникли повреждения админздания и хозяйственного помещения, также известно о возгорании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

От обстрелов россиян пострадал на этот раз Одесский район.

"Ночью зафиксированы атаки ударными беспилотниками по Одесскому району. Повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение", - написал глава ОГА.

Также, по его словам, из-за обстрела дронами возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

Пострадавших в результате ночного обстрела Одесской области нет.

Предыдущие атаки Одесской области

Напомним, 6 октября российские войска также атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщалось о попадании в промышленный объект и пожар.

РБК-Украина сообщало также, как 2 октября оккупанты нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, тогда машинист поезда был ранен.

Также известно, что в результате атаки врага в Одесской области были уничтожены цех и склад одного из винодельческих предприятий.

Во время удара на заводе находились около 50 работников, всех успели эвакуировать. Пострадавших среди персонала тогда не было.

