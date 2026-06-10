"Шахед" застряг у квартирі одесита з 50 кг вибухівки (відео)

У ніч на 10 червня під час чергової дронової атаки на Одесу один з безпілотників влучив у багатоповерхівку у Приморському районі.

Прибувши на місце події, фахівці управління вибухотехнічної служби Нацполіції виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки "Герань-2", двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини.

За словами поліцейських, бойова частина перебувала у "вкрай небезпечному стані" - вона була споряджена підривачем і мала механічні пошкодження.

Фото: od.npu.gov.ua

Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Боєприпас планують знищити в умовах полігону.