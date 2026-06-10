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Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

08:25 10.06.2026 Ср
2 хв
Безпілотники летіли з декількох напрямків, атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар Ілюстративне фото: сили ППО збили 181 дрон (Getty Images)
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У ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 207 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували дронами Харків, відомо про 26 ударів безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає, наразі відомо про п'ятьох таких осіб.

Також цієї ночі окупанти вчергове атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу у місті знову зафіксовані наслідки та постраждала людина.

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