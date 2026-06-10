RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Шахед" застрял в квартире одессита с 50 кг взрывчатки (видео)

16:10 10.06.2026 Ср
2 мин
Боевая часть была в "крайне опасном состоянии"
aimg Валерия Абабина
Фото: В Одессе вражеский дрон попал в квартиру и не взорвался (od.npu.gov.ua)

В Одессе взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2" с 50 килограммами взрывчатки. Боеприпас оставался в квартире на 11-м этаже многоэтажки после ночной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ночь на 10 июня во время очередной дроновой атаки на Одессу один из беспилотников попал в многоэтажку в Приморском районе.

Прибыв на место происшествия, специалисты управления взрывотехнической службы Нацполиции обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и не детонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.

По словам полицейских, боевая часть находилась в "крайне опасном состоянии" - она была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.

Фото: od.npu.gov.ua

Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. Боеприпас планируют уничтожить в условиях полигона.

Читайте также: РФ повредила в Одессе дома: сгорела квартира, есть пострадавшая

Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия". Силы ПВО сбили большинство, однако были попадания, в частности в Одессе.

Это уже второй подобный случай в Одессе за последний месяц. В мае в стене 15-го этажа одесской высотки застряла неразорвавшаяся боевая часть "Шахеда".

Тогда полиция провела уникальную спецоперацию по ее изъятию, после чего к работам присоединились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаВойна в УкраинеДрони