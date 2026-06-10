"Шахед" застрял в квартире одессита с 50 кг взрывчатки (видео)

В Одессе взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2" с 50 килограммами взрывчатки. Боеприпас оставался в квартире на 11-м этаже многоэтажки после ночной атаки на город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.
В ночь на 10 июня во время очередной дроновой атаки на Одессу один из беспилотников попал в многоэтажку в Приморском районе.
Прибыв на место происшествия, специалисты управления взрывотехнической службы Нацполиции обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и не детонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.
По словам полицейских, боевая часть находилась в "крайне опасном состоянии" - она была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.
Фото: od.npu.gov.ua
Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. Боеприпас планируют уничтожить в условиях полигона.
Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия". Силы ПВО сбили большинство, однако были попадания, в частности в Одессе.
Это уже второй подобный случай в Одессе за последний месяц. В мае в стене 15-го этажа одесской высотки застряла неразорвавшаяся боевая часть "Шахеда".
Тогда полиция провела уникальную спецоперацию по ее изъятию, после чего к работам присоединились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС.