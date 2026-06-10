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"Шахед" впав на пасажирський поїзд у Сумах

19:09 10.06.2026 Ср
1 хв
Чи є постраждалі внаслідок інциденту?
aimg Валерій Ульяненко
"Шахед" впав на пасажирський поїзд у Сумах Ілюстративне фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia .jpg)
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Росыйський "Шахед", який збили над вокзалом у Сумах, впав на пасажирський поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Черговий підступний напад російських загарбників на Сумщині. Ворог атакував територію вокзалу у Сумах БПЛА. "Шахед" був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів. Як результат - загоряння даху останнього вагона", - йдеться у заяві.

Зазначається, що пасажири та бригада поїзда не постраждали, оскільки на момент інциденту перебували в укритті.

"Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою +5 години. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку", - наголосили в УЗ.

&quot;Шахед&quot; впав на пасажирський поїзд у СумахФото: наслідки падіння "Шахеда" на потяг ("Укрзалізниця")

Нагадаємо, 30 травня російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинув машиніст, ще двоє залізничників були поранені.

Крім того, російські загарбники прямим влучанням кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області. Внаслідок ударів була пошкоджена інфраструктура станції.

Раніше, 13 квітня, на Дніпропетровщині російські війська вдарили поблизу локомотива вантажного потяга. Завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.

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