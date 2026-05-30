Росія вдарила по потягах на Запоріжжі: загинув машиніст, є постраждалі
Сьогодні близько полудня російські терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру.
Внаслідок удару загинув машиніст, ще двоє залізничників отримали поранення.
Також унаслідок атаки пошкоджено електровоз і тепловоз. Двом постраждалим залізничникам надається медична допомога.
Нагадаємо, на початку березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області дрон влучив у вагон приміського поїзда під час руху - одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.
13 квітня на Дніпропетровщині ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда - тоді завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.
Вночі 30 травня росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області, також пошкоджена інфраструктура станції - жертв серед пасажирів і працівників не було