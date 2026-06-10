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"Шахед" упал на пассажирский поезд в Сумах

19:09 10.06.2026 Ср
1 мин
Есть ли пострадавшие в результате инцидента?
aimg Валерий Ульяненко
"Шахед" упал на пассажирский поезд в Сумах Иллюстративное фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com Ukrzaliznytsia .jpg)
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Российский "Шахед", который сбили над вокзалом в Сумах, упал на пассажирский поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"Очередное коварное нападение российских захватчиков на Сумщине. Враг атаковал территорию вокзала в Сумах БПЛА. "Шахед" был сбит над зданием вокзала и его обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов. Как результат - возгорание крыши последнего вагона", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пассажиры и бригада поезда не пострадали, поскольку на момент инцидента находились в укрытии.

"Сейчас поезд отправился и движется с задержкой +5 часов. Делаем все, чтобы наверстать отставание от графика", - отметили в УЗ.

&quot;Шахед&quot; упал на пассажирский поезд в СумахФото: последствия падения "Шахеда" на поезд ("Укрзализныця")

Напомним, 30 мая российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате вражеской атаки погиб машинист, еще двое железнодорожников были ранены.

Кроме того, российские захватчики прямым попаданием нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области. В результате ударов была повреждена инфраструктура станции.

Ранее, 13 апреля, на Днепропетровщине российские войска ударили вблизи локомотива грузового поезда. Благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без пострадавших.

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