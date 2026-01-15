UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Шахед" уразили на околицях міста: у ЗСУ розповіли деталі ранкової атаки РФ на Львів

Фото: у ЗСУ розповіли деталі ранкової атаки РФ на Львів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська зранку атакували за допомогою БпЛА Львів. Ударний безпілотник був уражений на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Захід".

"В ніч на 15 січня російські агресори завдали дронового удару по заходу нашої країни. Зранку о 06.30 ударний БпЛА типу Shahed був уражений вогнем мобільних вогневих груп на околицях міста Львова", - зазначили у Повітряному командуванні "Захід".

Також повідомляється, що з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби. Зрештою, уражений дрон впав у центральній частині міста.

"Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності і роблять все можливе для відбиття ворожих ударів з повітря", - додали військові.

Обстріл Львова у ніч на 15 січня

Нагадаємо, зранку 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові. Сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09. Згодом мер міста Андрій Садовий повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова.

Також міський голова поінформував, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. За його словами, приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Окрім того, внаслідок удару у житлових будинках, а також у корпусах Львівської політехніки, школі та коледжі вибито вікна. Окремої шкоди зазнала пам’ятка архітектури – у храмі святих Ольги та Єлизавети пошкоджено вітражі.

