"Шахед" уразили на околицях міста: у ЗСУ розповіли деталі ранкової атаки РФ на Львів

"В ніч на 15 січня російські агресори завдали дронового удару по заходу нашої країни. Зранку о 06.30 ударний БпЛА типу Shahed був уражений вогнем мобільних вогневих груп на околицях міста Львова", - зазначили у Повітряному командуванні "Захід".

Також повідомляється, що з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби. Зрештою, уражений дрон впав у центральній частині міста.

"Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності і роблять все можливе для відбиття ворожих ударів з повітря", - додали військові.