"Шахед" поразили на окраинах города: в ВСУ рассказали детали утренней атаки РФ на Львов

"В ночь на 15 января российские агрессоры нанесли дроновой удар по западу нашей страны. Утром в 06.30 ударный БпЛА типа Shahed был поражен огнем мобильных огневых групп в окрестностях города Львова", - отметили в Воздушном командовании "Запад".

Также сообщается, что с целью помешать дрону достичь цели работали подразделения радиоэлектронной борьбы. В конце концов, пораженный дрон упал в центральной части города.

"Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности и делают все возможное для отражения вражеских ударов с воздуха", - добавили военные.