У центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети після удару Росії (відео)

Внаслідок російської атаки на Львів, 15 січня, були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури - храмі святих Ольги та Єлизавети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Як розповів Козицький, 15 січня 2026 року окупанти атакували бойовим безпілотником дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові.

Комунальні працівники, які в цей час поруч прибирали сніг, не постраждали.

Унаслідок удару у житлових будинках поблизу, а також у корпусах Львівської політехніки, школі та коледжі вибито вікна. Окремої шкоди зазнала пам’ятка архітектури - у храмі святих Ольги та Єлизавети пошкоджено вітражі.

Крім того, через атаку у місті запроваджено тимчасові зміни в курсуванні громадського транспорту.

Також у мережі показали який вигляд має церква святих Ольги і Єлизавети у Львові після ворожого удару.