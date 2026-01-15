ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети після удару Росії (відео)

Львів, Четвер 15 січня 2026 09:50
UA EN RU
У центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети після удару Росії (відео) Фото: у центрі Львова розбиті вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок російської атаки на Львів, 15 січня, були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури - храмі святих Ольги та Єлизавети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Як розповів Козицький, 15 січня 2026 року окупанти атакували бойовим безпілотником дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові.

Комунальні працівники, які в цей час поруч прибирали сніг, не постраждали.

Унаслідок удару у житлових будинках поблизу, а також у корпусах Львівської політехніки, школі та коледжі вибито вікна. Окремої шкоди зазнала пам’ятка архітектури - у храмі святих Ольги та Єлизавети пошкоджено вітражі.

Крім того, через атаку у місті запроваджено тимчасові зміни в курсуванні громадського транспорту.

Також у мережі показали який вигляд має церква святих Ольги і Єлизавети у Львові після ворожого удару.

Атаки на Львів

Нагадаємо, зранку 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові. Сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09.

О 06:54 мер міста Андрій Садовий повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова.

Згодом міський голова поінформував, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

За його словами, приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Перед тим 8 січня 2026 року Львів уперше в історії зазнав удару балістичною ракетою "Орєшнік". Це за 70 км від кордону з Європейським Союзом.

Андрій Садовий заявив, що загиблих і травмованих немає. Проте є руйнування критичної інфраструктури.

СБУ продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою війська РФ атакували місто. Обстріл кваліфікують як воєнний злочин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Війна в Україні
Новини
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП