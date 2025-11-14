"Шахед" прошив частину будинку в Деснянському районі Києва, - ДСНС (відео)

Після масованої атаки РФ в ніч на 14 листопада одна з найважчих ситуацій - у Деснянському районі Києва. Там дрон-камікадзе "Шахед" фактично «прошив» частину житлового будинку, спричинивши руйнування та загибель людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДСНС України Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.
"Сьогодні був масований удар. Основний удар був по місту Київ і Київській області", - сказав Хорунжий.
За його словами, внаслідок удару по Деснянському району є дані щодо загиблих. Відомо про щонайменше 4 загиблих жертв.
"Сюди в будинок влучив - це Деснянський район - в будинок влучив "Шахед". Фактично прошив частину будинку. І саме на цій локації загинули люди", - розповів Хорунжий.
За його словами, зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи, роботи з деблокування. Одну людину в цьому районі вже врятували, інші зараз не виходять на зв’язок.
"В принципі, рятувальники можуть їх бачити і проводити роботи, щоб їх деблокувати з пошкодженої будівлі. На цій локації задіяно понад 27 одиниць техніки, близько 100 рятувальників. В тому числі і важка рятувальна техніка, і спеціалізовані підрозділи. Тому працюємо до того, поки не знайдемо, не дістанемо всіх людей", - зазначає Хорунжий.
Більше про атаку на Київ - в репортажі РБК-Україна за посиланням.
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет, серед яких - "Циркон", "Калібри", "Кинджали" та "Іскандери".
Пошкоджені десятки житлових будинків, постраждали цивільні об’єкти.
Загалом було 449 повітряних цілей - 19 ракет (13 із них - балістика) та 430 безпілотників різних типів (близько 300 - "Шахеди"). Загалом по Києву в 9 районах були влучання, в тому числі падіння дронів і тощо. Рятувальники працювали фактично по всьому столиці цієї ночі.
Під ворожим обстрілом також були Київська, Харківська та Одеська області. Для атаки на Сумщину російські війська випустили гіперзвукову ракету "Циркон".
На Одещині під ударом опинився об'єкт енергетики, а на Кіровоградщині через пошкодження ЛЕП є масові знеструмлення.