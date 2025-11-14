"Шахед" прошил часть дома в Деснянском районе Киева, - ГСЧС (видео)

"Сегодня был массированный удар. Основной удар был по городу Киев и Киевской области", - сказал Хорунжий.

По его словам, в результате удара по Деснянскому району есть данные о погибших. Известно о по меньшей мере 4 погибших жертв.

"Сюда в дом попал - это Деснянский район - в дом попал "Шахед". Фактически прошил часть дома. И именно на этой локации погибли люди", - рассказал Хорунжий.

По его словам, сейчас проводятся поисково-спасательные работы, работы по деблокированию. Одного человека в этом районе уже спасли, другие сейчас не выходят на связь.

"В принципе, спасатели могут их видеть и проводить работы, чтобы их деблокировать из поврежденного здания. На этой локации задействовано более 27 единиц техники, около 100 спасателей. В том числе и тяжелая спасательная техника, и специализированные подразделения. Поэтому работаем до того, пока не найдем, не достанем всех людей", - отмечает Хорунжий.

