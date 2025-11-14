"Шахед" прошив частину будинку в Деснянському районі Києва, - ДСНС (відео)

Після масованої атаки РФ в ніч на 14 листопада одна з найважчих ситуацій - у Деснянському районі Києва. Там дрон-камікадзе "Шахед" фактично «прошив» частину житлового будинку, спричинивши руйнування та загибель людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДСНС України Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.

"Сьогодні був масований удар. Основний удар був по місту Київ і Київській області", - сказав Хорунжий.

За його словами, внаслідок удару по Деснянському району є дані щодо загиблих. Відомо про щонайменше 4 загиблих жертв.

"Сюди в будинок влучив - це Деснянський район - в будинок влучив "Шахед". Фактично прошив частину будинку. І саме на цій локації загинули люди", - розповів Хорунжий.

За його словами, зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи, роботи з деблокування. Одну людину в цьому районі вже врятували, інші зараз не виходять на зв’язок.

"В принципі, рятувальники можуть їх бачити і проводити роботи, щоб їх деблокувати з пошкодженої будівлі. На цій локації задіяно понад 27 одиниць техніки, близько 100 рятувальників. В тому числі і важка рятувальна техніка, і спеціалізовані підрозділи. Тому працюємо до того, поки не знайдемо, не дістанемо всіх людей", - зазначає Хорунжий.

