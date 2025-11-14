ua en ru
"Шахед" прошил часть дома в Деснянском районе Киева, - ГСЧС (видео)

Киев, Пятница 14 ноября 2025 11:37
UA EN RU
"Шахед" прошил часть дома в Деснянском районе Киева, - ГСЧС (видео)
Автор: Мария Кучерявец

После массированной атаки РФ в ночь на 14 ноября одна из самых тяжелых ситуаций - в Деснянском районе Киева. Там дрон-камикадзе "Шахед" фактически "прошил" часть жилого дома, вызвав разрушения и гибель людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГСЧС Украины Александра Хорунжего в эфире телемарафона.

"Сегодня был массированный удар. Основной удар был по городу Киев и Киевской области", - сказал Хорунжий.

По его словам, в результате удара по Деснянскому району есть данные о погибших. Известно о по меньшей мере 4 погибших жертв.

"Сюда в дом попал - это Деснянский район - в дом попал "Шахед". Фактически прошил часть дома. И именно на этой локации погибли люди", - рассказал Хорунжий.

По его словам, сейчас проводятся поисково-спасательные работы, работы по деблокированию. Одного человека в этом районе уже спасли, другие сейчас не выходят на связь.

"В принципе, спасатели могут их видеть и проводить работы, чтобы их деблокировать из поврежденного здания. На этой локации задействовано более 27 единиц техники, около 100 спасателей. В том числе и тяжелая спасательная техника, и специализированные подразделения. Поэтому работаем до того, пока не найдем, не достанем всех людей", - отмечает Хорунжий.

Больше об атаке на Киев - в репортаже РБК-Украина по ссылке.

Массированная атака РФ в ночь на 14 ноября

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет, среди которых - "Циркон", "Калибры", "Кинжалы" и "Искандеры".

Повреждены десятки жилых домов, пострадали гражданские объекты.

Всего было 449 воздушных целей - 19 ракет (13 из них - баллистика) и 430 беспилотников различных типов (около 300 - "Шахеды"). В целом по Киеву в 9 районах были попадания, в том числе падение дронов и тому подобное. Спасатели работали фактически по всей столице этой ночью.

Под вражеским обстрелом также были Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область российские войска выпустили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области под ударом оказался объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения ЛЭП есть массовые обесточивания.

