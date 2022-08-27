На шаг ближе к передаче МиГов Киеву. Чехия и Польша будут патрулировать небо Словакии

Словакия подписала соглашение, в соответствии с которым Чехия и Польша будут контролировать ее воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства, чтобы возможно отправить их в Украину. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава по-прежнему готова отправить самолеты в Украину, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, есть смысл помогать тем, кто в ней (военной помощи – ред.) нуждается. Как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам", — сказал Надь.

Словакия оценивает МиГи примерно в 300 миллионов евро. По словам министра, Братислава будет добиваться некоторой финансовой, или материальной компенсации за передачу собственной военной техники Украине.