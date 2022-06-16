Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"
Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя в Twitter.
Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам министра, техника уже находятся на вооружении украинских защитников.
Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".
"Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии", - написал Надь.
Напомним, вчера в Брюсселе прошла третья встреча в формате "Рамштайн" по оборонной поддержке Украины.
Позже стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов.
Также Германия пообещала передать три РСЗО Mars, Польша и Нидерланды - артиллерию, а Канада - заменяемые стволы для поддержания дальности и точности.
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