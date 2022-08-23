Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства, - министр обороны

Об этом заявил во вторник министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.Sk .

"Я очень рад, что Словакия сможет безвозмездно передать Украине 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4", - сказал Над после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в Братиславе.

Напомним, что BVP-1 - это чехословацкая модификация БМП-1, производившаяся по советской лицензии в 1970-1989 годах в Детве и Дубнице-над-Вагом. Согласно договору, Киев также получит боеприпасы и широкий набор запасных частей к машинам пехоты.