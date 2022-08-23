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Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства, - министр обороны

Новина українською →
Братислава, Вторник 23 августа 2022 15:32
Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства, - министр обороны Фото: Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Словакия передаст Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1, и взамен получит от Германии 15 танков Leopard.

Об этом заявил во вторник министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.Sk.

"Я очень рад, что Словакия сможет безвозмездно передать Украине 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4", - сказал Над после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в Братиславе.

Напомним, что BVP-1 - это чехословацкая модификация БМП-1, производившаяся по советской лицензии в 1970-1989 годах в Детве и Дубнице-над-Вагом. Согласно договору, Киев также получит боеприпасы и широкий набор запасных частей к машинам пехоты.

Военная помощь Словакии Украине

Ранее мы писали, что Украина получила от Словакии первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana. САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.

Также сообщалось, что Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град". Кроме того, в апреле Братислава отправила в Украину систему противовоздушной обороны C-300.

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