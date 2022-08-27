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На крок ближче до передачі МіГів Києву. Чехія і Польща патрулюватимуть небо Словаччини

Автор: Константин Широкун

Словаччина підписала угоду, відповідно до якої Чехія і Польща контролюватимуть її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Братислава виводить з експлуатації свої МіГ-29 радянського виробництва, щоб можливо відправити їх в Україну. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава як і раніше готова відправити літаки в Україну, але угода ще не досягнута.

"Є політична воля, є сенс допомагати тим, хто її (військової допомоги – ред.) потребує. Як тільки буде досягнуто згоди, ми повідомимо вас", - сказав Надь.

Словаччина оцінює літаки МіГ-29 приблизно в 300 мільйонів євро. За словами міністра, Братислава буде домагатися деякої фінансової, або матеріальної компенсації за передачу власної військової техніки Україні.

Військова допомога Словаччині Україні

Раніше ми писали, що Україна отримала від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana. САУ Zuzana 2-це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм.

Також повідомлялося, що Братислава передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

Нагадавши, Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град". Крім того, у квітні Братислава відправила в Україну систему протиповітряної оборони C-300.

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