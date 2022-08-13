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Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 16:13
Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana Фото: САУ Zuzana (https://twitter.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, которые ранее обещала передать Словакия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Министр сообщил, что первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.

"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - заявил Надь.

Что известно о Zuzana

САУ Zuzana 2-это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.

Вместе с тем гаубица обладает автоматом заряжания, позволяющим вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

Напомним, что в июне министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна передаст 8 установок Zuzana 2.

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