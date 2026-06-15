Зміни цін у магазинах: які базові продукти подешевшали після вихідних

Українські торгівельні мережі у понеділок, 15 червня оновили цінники на базові продукти. Порівняно з минулою п'ятницею, на полицях супермаркетів є зміни у вартості яєць, молока та соняшникової олії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальний моніторинг цін.

Головне: Гречка та яйця: Пропонуються нижчі позиції в "Ашані", мережа знизила ціну на гречану крупу до 69,90 грн/кг, а вартість десятка яєць впала до 27,00 грн.

Пропонуються нижчі позиції в "Ашані", мережа знизила ціну на гречану крупу до 69,90 грн/кг, а вартість десятка яєць впала до 27,00 грн. Молоко та олія : У категоріях молока та соняшникової олії супермаркети зберегли цінники минулої п'ятниці.

: У категоріях молока та соняшникової олії супермаркети зберегли цінники минулої п'ятниці. Хліб: ціновий діапазон серед найнижчих пропозицій коливається від 14,50 грн в "Ашані" до 30,44 грн у "Сільпо" залежно від виробника та ваги.

Хліб

У сегменті хлібобулочних виробів (нарізаний білий та пшеничний хліб вагою 300-400 г) ситуація з найнижчими цінниками виглядає так:

"Сільпо": бездріжджовий порізаний хліб "Моноліт" (400 г) пропонується за ціною 30,44 грн .

. АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) коштує 23,90 грн.

Novus: нарізаний хліб ТМ "Marka Promo" (400 г) продається за 25,87 грн.

"Ашан": білий пшеничний нарізаний хліб "Формула Смаку" (350 г) коштує 14,50 грн.

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 15 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Популярна крупа на початку тижня демонструє переважну стабільність цінників за кілограмову упаковку ядриці, проте в одній із мереж зафіксовано суттєве зниження вартості:

"Сільпо": мінімальна ціна на крупу "Ситий двір" утримується на рівні 36,99 грн/кг.

АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" становить 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує без змін - 65,99 грн/кг.

"Ашан": фірмова ядриця швидкорозварювана за вихідні подешевшала - тепер її ціна становить 69,90 грн/кг.

Яйця

Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував точкове зниження вартості в окремих торговельних точках після вихідних:

"Ашан": мережа знизила ціну до 2,70 грн за штуку, відповідно десяток тепер обійдеться у 27,00 грн (у п'ятницю ціна становила 28,00 грн).

(у п'ятницю ціна становила 28,00 грн). АТБ: яйця від ТМ "Квочка" коштують 53,50 грн за десяток.

за десяток. "Сільпо": продукція ТМ "Пашот" утримує цінник на рівні 54,06 грн за 10 штук.

за 10 штук. Novus: яйця ТМ "Marka Promo" продаються без змін - по 55,49 грн за десяток.

Молоко

У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% ціни різняться залежно від об'єму та пакування:

АТБ: пачка пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г) коштує 21,30 грн.

"Сільпо": пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г) тримає п'ятничну ціну у 21,49 грн .

. "Ашан": фірмове молоко Auchan об'ємом 400 г коштує 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризоване молоко "Наше Молоко" (500 г) пропонується за 34,49 грн.

Олія

У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) за вихідні зафіксовано незначне зниження ціни на соціальні позиції: