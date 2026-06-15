Зміни цін у магазинах: які базові продукти подешевшали після вихідних
Українські торгівельні мережі у понеділок, 15 червня оновили цінники на базові продукти. Порівняно з минулою п'ятницею, на полицях супермаркетів є зміни у вартості яєць, молока та соняшникової олії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальний моніторинг цін.
Головне:
- Гречка та яйця: Пропонуються нижчі позиції в "Ашані", мережа знизила ціну на гречану крупу до 69,90 грн/кг, а вартість десятка яєць впала до 27,00 грн.
- Молоко та олія: У категоріях молока та соняшникової олії супермаркети зберегли цінники минулої п'ятниці.
- Хліб: ціновий діапазон серед найнижчих пропозицій коливається від 14,50 грн в "Ашані" до 30,44 грн у "Сільпо" залежно від виробника та ваги.
Хліб
У сегменті хлібобулочних виробів (нарізаний білий та пшеничний хліб вагою 300-400 г) ситуація з найнижчими цінниками виглядає так:
- "Сільпо": бездріжджовий порізаний хліб "Моноліт" (400 г) пропонується за ціною 30,44 грн.
- АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) коштує 23,90 грн.
- Novus: нарізаний хліб ТМ "Marka Promo" (400 г) продається за 25,87 грн.
- "Ашан": білий пшеничний нарізаний хліб "Формула Смаку" (350 г) коштує 14,50 грн.
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 15 червня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Популярна крупа на початку тижня демонструє переважну стабільність цінників за кілограмову упаковку ядриці, проте в одній із мереж зафіксовано суттєве зниження вартості:
- "Сільпо": мінімальна ціна на крупу "Ситий двір" утримується на рівні 36,99 грн/кг.
- АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" становить 65,90 грн/кг.
- Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує без змін - 65,99 грн/кг.
- "Ашан": фірмова ядриця швидкорозварювана за вихідні подешевшала - тепер її ціна становить 69,90 грн/кг.
Яйця
Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував точкове зниження вартості в окремих торговельних точках після вихідних:
- "Ашан": мережа знизила ціну до 2,70 грн за штуку, відповідно десяток тепер обійдеться у 27,00 грн (у п'ятницю ціна становила 28,00 грн).
- АТБ: яйця від ТМ "Квочка" коштують 53,50 грн за десяток.
- "Сільпо": продукція ТМ "Пашот" утримує цінник на рівні 54,06 грн за 10 штук.
- Novus: яйця ТМ "Marka Promo" продаються без змін - по 55,49 грн за десяток.
Молоко
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% ціни різняться залежно від об'єму та пакування:
- АТБ: пачка пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г) коштує 21,30 грн.
- "Сільпо": пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г) тримає п'ятничну ціну у 21,49 грн.
- "Ашан": фірмове молоко Auchan об'ємом 400 г коштує 21,90 грн.
- Novus: ультрапастеризоване молоко "Наше Молоко" (500 г) пропонується за 34,49 грн.
Олія
У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) за вихідні зафіксовано незначне зниження ціни на соціальні позиції:
- "Ашан": власна марка Auchan знизила вартість до 47,80 грн (у п'ятницю - 48,00 грн).
- АТБ: олія "Своя лінія" коштує незмінно - 53,13 грн.
- "Сільпо": продукція ТМ "Премія" продається за 53,99 грн.
- Novus: олія "Олейна Пресова" утримує вищу цінову планку - 65,41 грн.