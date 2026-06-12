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Подорожчання продуктів у регіонах України: які області лідирують за зростанням цін

19:50 12.06.2026 Пт
2 хв
Також названо області з найнижчим зростанням цін на продукти
aimg Анастасія Никончук
Подорожчання продуктів у регіонах України: які області лідирують за зростанням цін Фото: супермаркет (GettyImages)
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У травні 2026 року в Україні зафіксовано зростання споживчих цін, при цьому подорожчання спостерігалося в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Держстату.

Загальна динаміка цін

За даними Державної служби статистики, у травні 2026 року споживчі ціни в Україні збільшилися в середньому на 0,9% відносно квітня. Зниження вартості товарів і послуг не зафіксовано в жодному регіоні.

Регіони з найбільшим зростанням

Найпомітніше подорожчання відзначено в Миколаївській області, де ціни зросли на 1,6%. Далі йде Кіровоградська область із показником 1,3%.

Також вище середнього рівня зростання цін зафіксовано в Херсонській області (+1,2%), Івано-Франківській (+1,1%), а також у Житомирській, Рівненській, Харківській та Луганській областях (по +1,0%).

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На рівні загальнонаціонального показника (+0,9%) інфляція спостерігалася в низці регіонів, включно з Києвом, Черкаською, Чернівецькою, Закарпатською, Одеською, Дніпропетровською, Донецькою, Миколаївською та Луганською областями.

Регіони з мінімальним зростанням

Найменше подорожчання зафіксовано у Львівській області (+0,6%), а також у Волинській та Івано-Франківській областях, де показник також становив +0,6%.

Подорожчання продуктів у регіонах України: які області лідирують за зростанням цін

Довгострокова динаміка цін

За даними Держстату, найбільше річне зростання цін спостерігається в кількох ключових категоріях. Риба та рибна продукція подорожчали більш ніж на 21%.

Хліб і хлібобулочні вироби зросли в ціні на 15,5-19,2%, соняшникова олія - майже на 19%.

Алкоголь і тютюнові вироби додали близько 16%, а транспортні послуги подорожчали приблизно на 20% на тлі зростання вартості палива і перевезень.

Нагадуємо, що за січень-травень 2026 року Україна суттєво наростила обсяги імпорту молочної продукції. Найбільше зростання зафіксовано за поставками молочної сироватки, вершкового масла та сирів. Значна частка цієї продукції надходить на український ринок із Польщі.

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