Сезон штормов может отсрочить подъем танкера Delfi, - Криклий

Работы по подъему затонувшего танкера Delfi в Одессе могут быть отсрочены из-за сезона штормов. При этом точную дату завершения работа в Министерстве инфраструктуры не называются.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, после того, как судно поставили на киль, начался этап водолазных работ.

"Если ты говоришь дату, то может что-то случиться - очередные штормы, волны, будет не позволять переходить к следующим этапам. Сейчас у нас этап - это водолазные работы. Должны продуть все имеющиеся пробоины, обеспечить герметизацию, плавучесть судна Delfi. После этого его эвакуируют в судоремонтный завод, где будет решена дальнейшая его судьба - порезка или продажа", - сообщил Криклий.

Также министр отметил, что государственному бюджету работы по эвакуации судна не будут стоить ничего. Все расходы взяла на себя частная компания.

Напомним, изначально танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до Дня независимости Украины 24 августа.

Также РБК-Украина писало, что Криклий обращался в полицию с просьбой изучить деятельность владельца затонувшего судна.

Танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью 2019 года. Его сорвало с якоря во время шторма. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.