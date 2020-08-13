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Криклий: танкер Delfi должны отбуксировать через две недели

Одесса, Четверг 13 августа 2020 15:09
Криклий: танкер Delfi должны отбуксировать через две недели
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Подъем танкера будет бесплатным для государства

Затонувший в Одессе танкер Delfi должны отбуксировать через две недели. Подрядчику дали срок до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Об этом на брифинге в Харькове заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, судовладелец несколько раз переносил сроки, однако это не привело ни к каким результатам.

"Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, передали полномочия АМПУ, и теперь это все координируется Администрацией морских портов… И на протяжении двух недель до Дня независимости они должны сделать выкренивание и отогнать наконец этот буксир", - заявил Криклий.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что танкер Delfi поднимут бесплатно, а работы будут ускорены.

Этот танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

Ранее рассматривалась возможность разрезать танкер для эвакуации, однако Государственная экологическая инспекция заявила, что потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года.

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Новости Украины ОдессатанкерВладислав Криклий
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