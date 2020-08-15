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Криклий просит полицию изучить деятельность владельца танкера Delfi

Киев, Суббота 15 августа 2020 12:45
Криклий просит полицию изучить деятельность владельца танкера Delfi
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Судовледелец решил пойти в суд

Министр инфраструктуры Владислав Криклий просит полицию изучить деятельность владельца затонувшего на одесском пляже танкера Delfi. По его мнению, надо изучить, какие цели преследует судовладелец.

Об этом Криклий сообщил в Facebook.

Министр проинформировал, что судовледелец решил пойти в суд

"Cудовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд.Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну.
Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства", - написал Криклий.

Он отметил, что полиции следует изучить, какие цели преследует судовладелец.

"Сильно злит ощущение того, что тот, кто создал и не решил проблемы и в дальнейшем продолжает их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями", - добавил глава МИУ.

Как писало РБК-Украина, затонувший в Одессе танкер Delfi должны отбуксировать через две недели: подрядчику дали срок до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что танкер Delfi поднимут бесплатно, а работы будут ускорены.

Этот танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

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