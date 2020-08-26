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Завершен первый этап подъема танкера Delfi, судно поставили на киль

Одесса, Среда 26 августа 2020 14:24
Завершен первый этап подъема танкера Delfi, судно поставили на киль
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 26 августа завершен первый этап подъема танкера Delfi в Одессе. Сегодня его поставили на киль.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на следующим этапе будет визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

"Благодарен за работу специалистам ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы", - добавил Криклий.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что танкер Delfi должны были отбуксировать до Дня независимости Украины 24 августа.

Он также попросил полицию изучить деятельность владельца затонувшего судна.

Танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью 2019 года. Его сорвало с якоря во время шторма. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

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