Сезон штормів може відстрочити підйом танкера Delfi, - Криклій

Роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть бути відстрочені через сезону штормів. При цьому точну дату завершення робота в Міністерстві інфраструктури не називаються.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, після того, як судно поставили на кіль, почався етап водолазних робіт.

"Якщо ти говориш дату, то може щось статися - чергові шторми, хвилі, буде не дозволяти переходити до наступних етапів. Зараз у нас етап - це водолазні роботи. Повинні продути всі наявні пробоїни, забезпечити герметизацію, плавучість судна Delfi. Після цього його евакуюють в судноремонтний завод, де буде вирішена подальша його доля - порізка або продаж", - повідомив Криклій.

Також міністр зазначив, що державним бюджетом роботи з евакуації судна не будуть коштувати нічого. Всі витрати взяла на себе приватна компанія.

Нагадаємо, спочатку танкер Delfi планували відбуксирувати з одеського пляжу "Дельфін" до Дня незалежності України 24 серпня.

Також РБК-Україна писало, що Криклій звертався в поліцію з проханням вивчити діяльність власника затонулого судна.

Танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени 2019 року. Його зірвало з якоря під час шторму. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.