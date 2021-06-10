США пообещали принять новые меры по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2" . Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", - сказал он.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров.

Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".