Витренко не исключил еще один арбитраж с "Газпромом": в чем причина

Украина готова подать в суд на "Газпром", чтобы разблокировать поставки природного газа из Центральной Азии. Это может обеспечить достаточное количество внутренних доходов стране от поставок и транзита газа, даже если Россия почти завершит строительство " Северного потока - 2 " и трубопровод будет запущен в этом году.

По его словам, "Газпром" контролирует поток газа по своим трубопроводам в Украину из Центральной Азии, компания заблокировала эти потоки на 15 лет, и теперь "Нафтогаз" готов обратиться к антимонопольным органам Евросоюза и вывести российского энергетического гиганта на международный уровень арбитражного суда.

"Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, существует огромный потенциал. В основном, для транспортировки среднеазиатского газа через Украину в Европу", - отметил Юрий Витренко.

Он также добавил, что речь идет о десятках миллиардов кубометров центральноазиатского газа, что может заполнить всю украинскую газотранспортную систему.

В материале Financial Times также подчеркивается, что "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение газа из региона (Центральной Азии) и получение разрешение на его транспортировку по трубопроводам "Газпрома", и этот процесс может занять несколько месяцев.

"Если они [Газпром] скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба [в Европейскую комиссию] и арбитраж", - добавил Витренко.

По его словам, на это могут уйти годы. Глава "Нафтогаза" отметил, что Киев может обратиться к Брюсселю с просьбой применить закон о конкуренции ЕС, потому что он влияет на предложение газа на рынки ЕС.