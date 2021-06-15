Глава МИД Германии допускает новые санкции США против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускает возможность введения новых американских санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Проектом недовольны как демократы, так и республиканцы

"Я бы не сказал, что (новых санкций, - ред.) больше не последует", - сказал он.

При этом он добавил, что как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока ".

В то же время Маас заявил, обсуждение этого вопроса в последние недели дает надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.