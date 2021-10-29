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Сейм Польши одобрил строительство забора на границе с Беларусью

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Варшава, Пятница 29 октября 2021 20:58
Сейм Польши одобрил строительство забора на границе с Беларусью Фото: Сейм Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сейм Польши одобрил строительство стены на восточной границе с Беларусью. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

Депутаты нижней палаты польского парламента отклонили основные поправки Сената к законопроекту о строительстве забора на границе с Беларусью. Сенат одобрил документ с пятью техническими и законодательными вопросами.

Теперь законопроект направят на утверждение президенту Польши Анджею Дуде. Он пообещал подписать документ, разрешающий строительство стены, протяженностью 100 километров и стоимостью 407 миллионов долларов.

Напомним, польские власти приняли решение построить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью из-за потока нелегалов.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что забор на границе с Беларусью поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

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Беларусь Польша Миграционный кризис
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