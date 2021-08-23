ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов

Новина українською →
Польша, Понедельник 23 августа 2021 14:34
Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов Фото: Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Польши приняли решение построить забор на границе с Беларусью из-за нелегалов. Ограждение будет высотой более 2 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"На границе с Беларусью будет построено новое прочное ограждение высотой 2,5 м", - написал он.

Кроме этого, по его словам, для помощи пограничникам будет привлечено больше солдат.

Министр пообещал впоследствии предоставить больше подробностей относительно дальнейшего участия Вооруженных сил Польши.

Напомним, ранее в Польше заявили об усилении охраны на границе с Беларусью.

Кроме этого, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь Миграционный кризис
NEWS
Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза