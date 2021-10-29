Сейм Польщі схвалив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Сейм Польщі схвалив будівництво стіни на східному кордоні з Білоруссю. Тепер законопроєкт буде направлений на підпис президенту країни Анджею Дуді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP .

Депутати нижньої палати польського парламенту відхилили основні поправки Сенату до законопроєкту про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Сенат схвалив документ з п'ятьма технічними та законодавчими питаннями.

Тепер законопроєкт направлять на затвердження президенту Польщі Анджею Дуді. Він пообіцяв підписати документ, що дозволяє будівництво стіни, протяжністю 100 кілометрів і вартістю 407 мільйонів доларів.