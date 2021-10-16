ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Защитит от Лукашенко и Путина": премьер Польши о строительстве забора на границе

Новина українською →
Польша, Суббота 16 октября 2021 13:50
"Защитит от Лукашенко и Путина": премьер Польши о строительстве забора на границе Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью. По его мнению, это поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - заявил премьер.

Он добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

Напомним, польские власти приняли решение построить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью из-за потока нелегалов.

Добавим, недавно Польша заявила, что белорусы усилили провокации на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша Миграционный кризис
NEWS
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине