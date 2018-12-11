Сейм Литвы призывает отключить Россию от SWIFT

Фото: Сейм Литвы (vilnius.mfa.gov.pl)

Об этом говорится в принятой Сеймом резолюции

Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в котором предлагает расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, а именно отключить РФ от системы SWIFT. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Сейма.

В резолюции, в частности, осуждается военная агрессия против Украины со стороны РФ и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности.

"Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна сделать Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций", - указано в резолюции.

Литовские парламентарии предлагают выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом должен перейти в ООН; оккупированные Россией территории Украины - переданы под управление миротворческой миссии ООН; все захваченные украинские граждане - как политические заключенные, так и военнопленные - должны быть освобождены.

"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 декабря сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список санкций лиц, принимавших участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

Добавим также, глава государства Петр Порошенко призвал мировое сообщество последовать примеру Литвы и ввести новые санкции против РФ из-за атаки на ВМС Украины в Азовском море.