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Сейм Литвы призывает отключить Россию от SWIFT

Новости » Политика    11.12.2018 - 13:23
Сейм Литвы призывает отключить Россию от SWIFT
Фото: Сейм Литвы (vilnius.mfa.gov.pl)

Об этом говорится в принятой Сеймом резолюции

Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в котором предлагает расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, а именно отключить РФ от системы SWIFT. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Сейма.

В резолюции, в частности, осуждается военная агрессия против Украины со стороны РФ и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности.

"Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна сделать Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций", - указано в резолюции.

Литовские парламентарии предлагают выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом должен перейти в ООН; оккупированные Россией территории Украины - переданы под управление миротворческой миссии ООН; все захваченные украинские граждане - как политические заключенные, так и военнопленные - должны быть освобождены.

"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 декабря сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список санкций лиц, принимавших участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

Добавим также, глава государства Петр Порошенко призвал мировое сообщество последовать примеру Литвы и ввести новые санкции против РФ из-за атаки на ВМС Украины в Азовском море.

Литва призывает НАТО и ЕС усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море Около 10 стран ЕС поддерживают санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе, - журналист
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