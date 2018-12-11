Сейм Литви закликає відключити Росію від SWIFT

Фото: Сейм Литви (vilnius.mfa.gov.pl)

Про це йдеться у прийнятій Сеймом резолюції

Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій пропонує розширити санкції проти Росії після захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки, а саме відключити РФ від системи SWIFT. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Сейму.

У резолюції, зокрема, засуджується військова агресія проти України з боку РФ та агресивні односторонні дії, які є грубим порушенням двосторонніх і багатосторонніх угод і міжнародного права, що загрожують всьому регіону і європейській безпеці.

"Сейм Литви закликає до радикальної зміни стратегії Заходу щодо стримування російської агресії, переходу до конкретних дій, які має зробити Росія, і, якщо вони не будуть реалізовані, до введення набагато ефективніших і більш широких санкцій", - вказано у резолюції.

Литовські парламентарі пропонують висунути кілька умов і вимог до Росії: контроль над Керченською протокою має перейти до ООН; окуповані Росією території України - передані під управління миротворчої місії ООН; всі захоплені українські громадяни - як політичні в'язні, так і військовополонені - мають бути звільнені.

"Якщо Росія не виконає ці вимоги найближчим часом або накладе вето на ці рішення, пропонується ввести всеосяжні санкції, в тому числі на російський газовий, нафтовий і фінансовий сектори, включаючи виключення із системи SWIFT", - сказано у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 грудня сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз (ЄС) і НАТО посилити санкції відносно Росії після її атаки на українські кораблі в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, МЗС Литви звернулося до департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити до списку санкцій осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Додамо також, глава держави Петро Порошенко закликав світову спільноту взяти приклад з Литви і ввести нові санкції проти РФ через атаку на ВМС України в Азовському морі.