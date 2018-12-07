Порошенко призвал Запад ввести новые санкции против РФ по примеру Литвы

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко поприветствовал новые санкции Литвы против России

Президент Украины Петр Порошенко призывает мировое сообщество последовать примеру Литвы и ввести новые санкции против Российской Федерации за инцидент в Керченском проливе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметим, что украинская сторона приветствует санкции, которые ввела Литва против России из-за агрессии в Азовском море.

"И призываем другие страны последовать примеру", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва вводит санкции против РФ из-за ситуации в Керченском проливе. В частности, санкции будут применяться против российских военнослужащих, которые принимали участие в захвате украинских кораблей.

"Литва призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины и без каких-либо условий освободить военнопленных", - добавили в МИД Литвы.

Отметим, до этого премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Лондон считает необходимым усилить санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.