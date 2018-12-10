ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Литва призывает НАТО и ЕС усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Новости » Политика    10.12.2018 - 19:11
Литва призывает НАТО и ЕС усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море
Фото: сейм Литвы (vilnius.mfa.gov.pl)

Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН

В понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу литовского парламента.

В Литве заявили, что Россия предпринимает намеренно последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза и НАТО и перешла "красную линию" в Керченском проливе.

Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских политзаключенных и военнопленных из тюрем.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

После этого президент Украины Петр Порошенко призывал мировое сообщество последовать примеру Литвы и ввести новые санкции против Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе.

Евросоюз определяет новый режим санкций за нарушение прав человека Россия перед захватом кораблей Украины вела кампанию по дезинформации, - еврокомиссар
Новости Украины ЛитваНАТОЕвросоюзагрессия РФКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь