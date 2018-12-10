Литва призывает НАТО и ЕС усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Фото: сейм Литвы (vilnius.mfa.gov.pl)

Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН

В понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу литовского парламента.



В Литве заявили, что Россия предпринимает намеренно последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза и НАТО и перешла "красную линию" в Керченском проливе.

Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских политзаключенных и военнопленных из тюрем.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

После этого президент Украины Петр Порошенко призывал мировое сообщество последовать примеру Литвы и ввести новые санкции против Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе.