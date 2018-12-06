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Литва вводит санкции против РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Новости » Политика    06.12.2018 - 20:18
Литва вводит санкции против РФ из-за ситуации в Керченском проливе
Фото: глава МИД Литвы (flickr.com/nato)

Литовская Республика призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины

Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе заявили, что Литва осуждает действия этих лиц, которые являются грубым нарушением международного права и представляют собой серьезную угрозу международной и литовской национальной безопасности.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже более четырех лет", - говорится в сообщении.

"Литовская Республика призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины немедленно и без каких-либо условий освободить украинских задержанных и военнопленных, членов их экипажей", - добавили в МИДе.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания считает необходимым усилить санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США имеют ввести новые санкции против Москвы.

 

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Новости Украины ЛитваКерченский мостагрессия РФСанкции
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