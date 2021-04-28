ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сейчас в Европе есть только одна война - против Украины, - Зеленский

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 11:46
Сейчас в Европе есть только одна война - против Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое расширение агрессии и запугивание войсками не даст пользы никому. В Европе сейчас есть только одна война - против Украины.

Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

Зеленский допустил, что для того, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.

"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Она длится уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать", - сообщил президент.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от украинской границы в места постоянной дислокации уменьшают напряжение.

"Но нужно оценивать этот процесс по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено", - сообщил он.

Напомним, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

Отметим, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Донбасс
NEWS
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса