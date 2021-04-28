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Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения

Новина українською → Москва, Среда 28 апреля 2021 10:43
Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Jeon Heon-Kyun - Pool/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия против изменения минских соглашений. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что изменения могут привести к "резне на Донбассе".

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости", сообщает пресс-служба МИД России.

Лавров напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять под полный контроль границу с Россией, а уже после разобраться с выборами и амнистией.

"Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету", - заявил министр.

Также, по его словам, войны на Донбассе "можно и нужно избежать". Отметим, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год.

Напомним, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

Отметим, в ОРДЛО зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.

Кроме того, боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе, ранен один военный.

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