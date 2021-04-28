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Зараз у Європі є тільки одна війна - проти України, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 11:46
Зараз у Європі є тільки одна війна - проти України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому. У Європі зараз є тільки одна війна - проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Зеленський допустив, що для того, щоб остаточно запобігти ескалації, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні й прямі президентські переговори.

"Зараз у Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати", - повідомив президент.

За його словами, повідомлення з Росії про відведення військ від українського кордону до місць постійної дислокації зменшують напругу.

"Але потрібно оцінювати цей процес за його результатами - напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку.

Зазначимо, Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди.

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