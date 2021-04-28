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Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 08:59
Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

Полный текст интервью главы Государственной пограничной службы будет опубликован на РБК-Украина в ближайшие дни.

Напомним, в России заявили о необходимости "избежать" войны с Украиной.

Отметим, в ОРДЛО зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.

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