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На севере Косово задержали участников миссии ООН

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 15:54
На севере Косово задержали участников миссии ООН
Фото: операция силовиков на севере Косово (balkaninsight.com)

В РФ сообщили о задержании своего дипломата из состава миссии ООН  

В ходе операции силовиков на севере Косово задержаны два участника миссии ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

Сообщается, что косовская полиция в ходе операции на севере страны задержала двух сотрудников ООН, которых впоследствии госпитализировали с повреждениями. Кроме того, спецпредставитель генсека и глава миссии ООН в Косово Захир Танин призвал к немедленному освобождению своих сотрудников.

"Любой ущерб персоналу ООН будет встречен с самой высокой степенью дипломатичности и повлечет международно-правовые ответы… Я настоятельно призываю все стороны соблюдать принципы верховенства закона и достоинства в отношении жизни и свободы и содействовать восстановлению спокойствия и безопасности в этом районе", - подчеркнул он.

Отметим, по данным сербских СМИ, в ходе операции косовских силовиков также были задержаны 23 человека сербской и боснийской национальности. В России заявили, что одним из задержанных является сотрудник миссии ООН, дипломат Михаил Краснощеков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сербии привел войска в полную боеготовность из-за операции косовских силовиков.

До этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать отсутствие какого-либо контроля над Косово.

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