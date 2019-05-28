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На півночі Косова затримали учасників місії ООН

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 15:54
На півночі Косова затримали учасників місії ООН
Фото: операція силовиків на півночі Косово (balkaninsight.com)

У РФ повідомили про затримання свого дипломата зі складу місії ООН

У ході операції силовиків на півночі Косова затримано двох учасників місії ООН. Про це йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Повідомляється, що косовська поліція в ході операції на півночі країни затримала двох співробітників ООН, яких згодом госпіталізували з ушкодженнями. Крім того, спецпредставник генсека і глава місії ООН в Косові Захір Танін закликав до негайного звільнення своїх співробітників.

"Будь-яку шкоду персоналу ООН зустрінуть з найвищим ступенем дипломатичності і це спричинить міжнародно-правову відповідь... Я настійно закликаю всі сторони дотримуватися принципів верховенства закону і гідності щодо життя та свободи і сприяти відновленню спокою і безпеки в цьому районі", - підкреслив він.

Відзначимо, за даними сербських ЗМІ, в ході операції косовських силовиків також були затримані 23 особи боснійської та сербської  національності. У Росії заявили, що одним із затриманих є співробітник місії ООН, дипломат Михайло Краснощоков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сербії привів війська у повну боєготовність через операцію косовських силовиків.

До цього сербський президент Олександр Вучич заявив, що Сербія має остаточно визнати відсутність какого-контролю над Косово.

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