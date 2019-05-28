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В НАТО отреагировали на обострение ситуации между Косово и Сербией

Новости » Политика    28.05.2019 - 14:27
В НАТО отреагировали на обострение ситуации между Косово и Сербией
Иллюстративное фото (balcanicaucaso.org)

В KFOR заявили, что на севере региона нет никаких военных сил

Миссия Североатлантического альянса отреагировала на обострение ситуации между Косово и Сербией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте KFOR.

Так, Международные силы по поддержанию мира в Косово заявляют, что на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

"KFOR сообщает, что полиция Косова проводит полицейскую операцию на всей территории Косово после ордеров на арест, выданных Приштинским судом в связи с расследованием коррупции", - говорится в заявлении.

KFOR подтверждает, что это только полицейская операция, и никакие силы безопасности Косова или любые другие военные силы не были развернуты на севере страны.

Отметим, KFOR предлагает сторонам решать споры мирно и ответственно, без применения силы или насилия. KFOR продолжает следить за ситуацией и готов вмешаться для обеспечения безопасности всех общин в соответствии со своим мандатом, предоставленным резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Косово Хашим Тачи заявил, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией. 

Добавим, в связи с ситуацией резидент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово.

 

Президент Сербии привел войска в полную боеготовность Президент Сербии признал потерю контроля над Косово
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