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Президент Сербии привел войска в полную боеготовность

Новости » Политика    28.05.2019 - 11:21
Президент Сербии привел войска в полную боеготовность
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Во вторник утром полиция Косово провела аресты сербов, которые проживают на севере края

Президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, полиция провела рейды в северной части Косова рано утром 28 мая. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подтвердил, что полиция проводит спецоперацию. Он уточнил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

"Эта операция направлена ​​против организованной преступности, а также нацелена на сотрудников полиции и таможни", - заявил Харадинай.

Представитель правительства Сербии Марко Джурич заявил, что действия полиции Косово направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово, и представляют "не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру".

Гостелеканал Сербии отметил, что Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боевую готовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Косово Хашим Тачи заявил, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией.

До этого президенты Сербии и Косово договорились возобновить переговоры в начале июля. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово.

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