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Президент Сербии признал потерю контроля над Косово

Новости » Политика    28.05.2019 - 08:23
Президент Сербии признал потерю контроля над Косово
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Сербский лидер выступил за налаживание отношений с Приштиной

Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово. Об этом на специальной сессии сербского парламента заявил президент Александр Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство РТС.

В обращении к депутатам Вучич призвал их к выбору между "сладкой ложью и горькой правдой".

"Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет, и какое положение сербов в Косово и Метохии", - заявил он и подчеркнул необходимость признания крупнейшего национального поражения, территориальных и экономических потерь.

Он также добавил, что решил "не продолжать ложь и самообман".

"Я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу общественность", - отметил Вучич.

По его словам, на сегодня есть два пути решения косовской проблемы: сохранение "замороженного конфликта" и нормализация отношений между Белградом и Приштиной. При этом он отметил, что выступает за второй вариант.

Напомним, ранее президент Косово Хашим Тачи заявил, что Вашингтон должен играть ведущую роль в процессе нормализации отношений его страны с Сербией.

До этого Косово и Сербия договорились возобновить переговоры в начале июля 2019 года.

 

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