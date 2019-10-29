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На севере Кипра разбился учебный самолет, два человека погибли

Новости » В мире    29.10.2019 - 16:47
На севере Кипра разбился учебный самолет, два человека погибли
Фото с места крушения (cyprus-mail.com)

Самолет разбился вблизи аэропорта

Во вторник, 29 октября, в результате крушения учебного самолета на севере Кипра погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CyprusMail.

Как сообщается, самолет принадлежал организации, которая занималась воздушными видами спорта. Самолет потерпел крушение около 12:50 по местному времени возле аэропорта Лефконико. Двое человек, находившихся в салоне, погибли. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, с 1974 года около трети территории Кипра занимает так называемая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Большинство государств мира, за исключением Турции, официально не признают ТРСК как независимое государство.

Напомним, ранее власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года. Проверка должна выявить, есть ли среди получивших гражданство Кипра лица, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под санкциями Европейского союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре на Северном Кипре произошли взрывы на военном складе. В связи со взрывами рядом расположенные жилые дома и гостиницу эвакуировали, некоторые здания были обесточены.

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