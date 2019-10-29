Кипр проверит получивших гражданство за инвестиции

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Для проведения аудита будут привлечены три международные компании

Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на To Thema Online.

Глава кипрского МВД Константинос Петридис заявил, что для проведения аудита будут привлечены три международные компании - Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Они приступят к работе в декабре.

"Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до применения более строгих критериев", - сказал министр.

Проверка должна выявить, есть ли среди получивших гражданство Кипра лица, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под санкциями Европейского союза.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства. По словам Кулебы, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры. Кулеба аргументировал необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства рядом причин, подчеркнув, что высказывает личное мнение, а не всего правительства.